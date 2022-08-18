بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل.. ننشر جدول المواعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

تنطلق امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) لعام 2021/2022، السبت القادم 20 أغسطس، وتستمر حتى 30 أغسطس، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.

وأوضح الوزير أنه لن يتم البدء في تقدير أوراق إجابة "البابل شيت" الخاصة بالدور الثاني إلا بعد العرض على لجنة مشكلة من مدير عام تنمية المادة وموجهي عموم المادة وبرئاسة نائب رئيس عام الامتحان وتقديم تقرير مفصل عقب امتحان كل مادة عن نموذج الإجابة ومقترح تعديله إن وجد والأسباب العلمية والفنية التي أدت إلى هذا التعديل.​

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

1- السبت 20 أغسطس 2022: امتحان اللغة العربية (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا) والتربية الدينية (من 12:30 لـ 2 ظهرا).

2- الأحد 21 أغسطس 2022: امتحان اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحا لـ 11 صباحا) والتربية الوطنية (من 11:30 صباحا لـ 1 ظهرا).

3- الاثنين 22 أغسطس 2022: امتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" (من 9 صباحا لـ 11 صباحا).

4- الثلاثاء 23 أغسطس 2022: امتحان الاقتصاد (من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا) والإحصاء (من 11 صباحا لـ 12:30 ظهرا).

5- الأربعاء 24 أغسطس 2022: امتحان الفيزياء والتاريخ (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا).

6- الخميس 25 أغسطس 2022: امتحان اللغة الأجنبية الأولى (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا).

7- السبت 27 أغسطس 2022: امتحان الكيمياء والجغرافيا (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا).

8- الأحد 28 أغسطس 2022: امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" (من 9 صباحا لـ 11 صباحا).

9- الاثنين 29 أغسطس 2022: الجيولوجيا وعلم النفس (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا)، والتفاضل والتكامل (من 9 صباحا لـ 11 صباحا).

10- الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الأحياء والفلسفة (من 9 صباحا لـ 12 ظهرا)، والإستاتيكا (من 9 صباحا لـ 11 صباحا).

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