تبدأ السبت.. ننشر جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تبدأ بعد غد السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان.

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، والوقوف على مدى التزام الطلاب والقائمين على الامتحانات حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن كافةَ العاملين على عملية الامتحانات مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات في أحسن صورة، متمنيًا النجاح والتوفيق لطلاب الشهادة الثانوية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

وأوضح القطاع أن اللجان المشكلة تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والقوات المسلحة بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.