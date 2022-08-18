شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العرض السيئ..مانشستر يونايتد يصارع الزمن لضم لاعب وسط فى الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ما زال مصمم على ضم مدافع جديد فى الصيف، يأتي ذلك بعد تعثر صفقة النجم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفينتوس الإيطالي الحالي، وباريس سان جيرمان السابق.

وأوضحت التقارير أن النادي الإنجليزي يصارع الزمن من أجل ضم لاعب وسط على مستوي عالي ونزعة هجومية، يستطيع نقل الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، بعد فشل مسئولي الفريق فى الحصول على خدمات النجم الهولندي فرانك دي يونج حتي الآن.



أسباب فشل صفقة إنتقال رابيو لليونايتد!

وأفادت بعض المصادر الإيطالية عن سبب فشل صفقة رابيو لليونايتد بعد أن كان اللاعب على وشك الإنضمام لصفوف الفريق، وأكدت أن تعثر الصفقة لم يأتي من جانب النادي الإيطالي بل بسبب اللاعب نفسه، وفشل اللاعب فى الوصول إلى أي صيغة إتفاق بينه وبين مسئولي اليونايتد.

وأضافت أن يوفينتوس الإيطالي قد كان توصل لإتفاق بالغعل مع نظيره الإنجليزي حول إتمام الصفقة فى الفترة القادمة، إلى أن والدة اللاعب ووكيلته كانت عائق فى إتمام الصفقة بعدما طلبت حصول اللاعب على عقد سنوي أعلي من عقده الحالي مع" السيدة العجوز ".



مانشستر يونايتد يرفض عرض اليوفينتوس فى ضم ماكيني

وكشفت صحيفة" ذا تليجراف" البريطانية أن نادي يوفينتوس الإيطالي قد عرض اللاعب الأمريكي ويستون ماكيني من أجل ضمه فى الصيف الحالي، لتعويض الشياطين الحمر عن فشل صفقة رابيو.

ومن جانبه رفض النادي الإنجليزي ضم اللاعب الأمريكي، مؤكدًا أن اللاعب ليس من ضمن أولويات الفريق فى الفترة القادمة، حيث أن اليوفي تسعي للتخلص من اللاعب فى الوقت الحالي بعد التعاقد مع بول بوجبا، وإقتراب الفريق من إنهاء صفقة النجم الأرجنتيني باريديس نجم وسط باريس.