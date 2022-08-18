إليكم موعد الكشف عن هاتف أيفون 14 الجديد

نيويورك: كشفت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرغ” عن عزم شركة أبل عقد مؤتمر في 7 أيلول القادم للكشف عن هاتف “آيفون 14” الجديد، إلى جانب بعض المنتجات الأخرى التي اعتادت تلك الشركة عن الإعلان عنها في حدثها السنوي الرئيسي.

ومن المنتظَر أن تكشف أبل أيضاً عن العديد من أجهزة “ماك” الجديدة وأجهزة “أيباد” منخفضة وعالية الجودة وثلاثة طرازات من ساعات “أبل ووتش”.

وجرت العادة أن تطرح أبل هاتف أيفون الجديد في المتاجر بعد نحو عشرة أيام من الإعلان عنه، وبالتالي فمن المتوقع أن يجري الالتزام بهذه السياسة هذا العام، حيث أُبلغَ بعض موظفي متاجر البيع بالتجزئة أن يكونوا على أهبة الاستعداد لبدء بيع منتج جديد رئيسي في السادس عشر من أيلول القادم.

وتنوي الشركة أن تبثّ مؤتمرها الرئيسي عبر الإنترنت، وذلك استمراراً للنهج الذي تبنته منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد قبل أكثر من عامين ونصف.

وقد بدأ الموظفون بالفعل في تسجيل مقاطع العرض التقديمي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

في المقابل، رفضت متحدثة باسم شركة “أبل” التعليق على توقيت الحدث، ويعتبر هذا أمرًا طبيعيًا باعتبار أن هناك نحو ثلاثة أسابيع تفصلنا عن الموعد المرتقب، وبالتالي يمكن أن يحدث أي طارئ يؤدي إلى تأجيل أو تغيير تاريخ الحدث السنوي.

ولكن تجدر الإشارة إلى أبل اعتادت أن تعلن عن هواتف أيفون الجديدة قبل السادس عشر من أيلول من كل عام.