الناتو يدعو وكالة الطاقة الذرية إلى «تفتيش» محطة زابوريجيا على نحو عاجل

17 أغسطس , 2022
قوات الناتو (أ ف ب).
اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاربعاء أنه من «الملح» أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تفتيشاً» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، بينما تتكثف الضربات والاشتباكات في محيطها.
واستولت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع آذار/مارس. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي «هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي (...) مِن الملح السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، وضمان انسحاب جميع القوات الروسية» من الموقع.
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