بلينكن: مستمرّون في دعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية

واشنطن: أكّد وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” استمرار دعم الولايات المتحدة لاحتياجات أوكرانيا الدفاعية.

أتى ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الذي أكد خلاله الوزير الأميركي الدعوة إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية أو بالقرب منها، وعودة السيطرة الكاملة على هذه المنشآت إلى أوكرانيا، وضرورة أن تنهي موسكو حربها المختارة ضد جارتها ذات السيادة.

وفي 10 آب، أعلن وزير الدفاع الأميركي “لويد أوستن” أنّ واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الهجوم الروسي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريًا.

وفي الأسبوع الأول من آب، كشف البنك الدولي عن مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وهو أساسي لتخفيف وطأة تداعيات الحرب.

في هذا الإطار، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن “هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديمقراطيته في مواجهة حرب روسية عدوانية غير مبررة”.

هذا ودعا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، وكالة الطاقة الذرية إلى “تفتيش” محطة زابوروجيا الأوكرانية النووية على نحو عاجل، وفق ما جاء على لسان أمين عام الحلف “ينس ستولتنبرغ”.