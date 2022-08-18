القوات الجوية التايوانية تستعرض قوتها في مواجهة المناورات الصينية

مناورة في قاعدة هوالين الجوية (أ ف ب).

حلقت مقاتلات تايوانية من طراز إف-16 في سماء ليل اليوم الأربعاء في استعراض للقوة أمام وسائل الإعلام، مما يدل على عزم الجيش على الدفاع عن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي في مواجهة المناورات الصينية المستمرة منذ أيام.

وتجري الصين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تبعتها زيارة خمسة نواب أميركيين يومي الأحد والاثنين.

وأثارت زيارة بيلوسي غضب الصين، التي ردت بإجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية فوق تايبه لأول مرة، وإرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة بالقرب من تايوان، لكن حجم هذه الأنشطة تراجع بشكل كبير الآن.