أصبحت مشاهدة مجموعات ضخمة من الخنازير البرية شيئاً مألوفاً في بعض المدن الإسبانية، وتقول السلطات إنها لم يعد أمامها خيار سوى أسرها بعد أن أصبحت تشكل خطراً على البشر، لكنها اعتادت على البحث عن الطعام في القمامة لدرجة أنها لن تعود للبرية مرة أخرى.
وتهيم الخنازير البرية، التي تنجذب لصناديق القمامة وللناس الذين يطعمونها، على وجوهها أو تستلقي على الأرض في الحدائق وشوارع الضواحي، وكثيراً ما تتسبب في حوادث للدراجات النارية والدراجات الهوائية أو تزعج الأشخاص الذين يحملون حقائب التسوق.
ونُقلت فتاة هذا الشهر إلى المستشفى متأثرة بجروح بعد مواجهة مع خنزير بري في بلدة كاداكيس الساحلية شمال شرقي برشلونة.
وأوردت برشلونة وحدها تقارير عن 1200 حادث يتعلق بالخنازير البرية في العام الماضي. وقالت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا إن الحيوانات هاجمتها هي وابنها أثناء سيرهما في حديقة في برشلونة.
وقال كارليس كونغيرو وهو فني بيطري مسؤول عن برنامج للسيطرة على مشكلة الخنازير في برشلونة لرويترز «لا يوجد طبيب بيطري يرغب في قتل الحيوانات... لكن يتوجّب علينا أن نفعل ذلك... لا يمكننا إطلاق سراحها للعودة مرة أخرى إلى البرية لأنها فقدت غرائزها».
وفي وقت لاحق من تلك الليلة، استخدم فريق كونغيرو شباكاً لاصطياد مجموعة من الخنازير البرية. بعد ذلك، تم قتلها بما يعرف بالقتل الرحيم بعد التخدير.
وقال أليكس البالغ من العمر 40 عاماً «المشكلة هي أنها لم تعد حيوانات برية. إنها تتجول مثل القطط».
كانت هذه تفاصيل خبر «إنها تتجول مثل القطط»... مدن إسبانية تحاول وقف غزو الخنازير البرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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