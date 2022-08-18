انت الان تتابع خبر لشبونة البرتغالي يتحرك لاستعادة رونالدو.. بشرط وحيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحاول رونالدو الخروج من مانشستر يونايتد منذ عدة أسابيع، بسبب فشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، وعدم رضا اللاعب عن تعاقدات النادي هذا الصيف.

وتسببت رغبة رونالدو في تغيبه عن أغلب فترات الاستعداد للموسم الجديد، قبل أن يلتحق بكتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاج مؤخرا، لتلاحقه الأزمات ثم البداية الكارثية في الدوري الإنجليزي الممتاز بتلقي خسارتين وتذيل ترتيب البريميرليج.



وذكرت صحيفة "إندبيندنت" البريطانية في تقرير لها أن سبورتنج لشبونة عرض على مانشستر يونايتد ضم رونالدو هذا الصيف، قبل عام من نهاية عقده، ولكن في صفقة انتقال حر.

ورغم رغبة رونالدو في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي سينطلق في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما يتوفر لدى سبورتنج لشبونة، المتواجد في التصنيف الثالث بين فرق دور المجموعات، فإن أحلام النادي البرتغالي لن تتجاوز دور المجموعات.

بالإضافة إلى ذلك فإن الحصول على خدمات رونالدو في صفقة حرة لن يمنع "الدون" من الحصول على راتب ضخم في مدينة لشبونة، لا يبدو النادي البرتغالي قادرا على دفعه.



سبورتنج هو النادي الأول لرونالدو والذي لعب له في موسم 2002-2003 قبل الانتقال لمانشستر يونايتد قبل 19 عاما مقابل 12.24 ملايين جنيه إسترليني، ليبدأ اللاعب رحلته نحو المجد الكروي ويصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن دولوريس أفيرو والدة رونالدو بقيت لسنوات تؤكد رغبتها في عودة نجلها إلى سبورتنج بنهاية مشواره الكروي، لكي تراه يتألق بقميص فريق العاصمة البرتغالية.

