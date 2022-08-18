ائتلاف علاوي يبعث رسائل 'أسف واستغراب' بعد الحوار الوطني - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

انتقد ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس، اجتماع الرئاسات مع قادة القوى السياسية الذي جرى يوم أمس في القصر الحكومي.



وقال الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، "عندما يجري الحديث عن حوارٍ وطني فإن هذا الحوار ينبغي ان يتضمن جميع الاطراف الوطنية ولا يقتصر على تلك المتواجدة في السلطة".

وأضاف البيان، "لذا نسجل اسفنا واستغرابنا حول غياب او تغييب شرائح وطنيةٍ مهمة عن هذا الحوار فوجود النقابات والاتحادات وفئات من المتظاهرين السلميين وشيوخ عشائر العموم بالإضافة الى القوى والشخصيات السياسية الوطنية من هم خارج السلطة او داخلها في هذا الحوار كان سيضفي عليه طابعاً وطنياً أكبر ويخرج بنتائج تفكك العقد ويعمل على ايجاد حلول للازمة الراهنة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، عُقد في القصر الحكومي، اجتماع الحوار الوطني العراقي برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة قادة، وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور رئيس الجمهورية، ورئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق.