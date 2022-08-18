أحلام تكشف تفاصيل رحلتها إلى إسبانيا.. ما قصة الحقائب؟

وشارك زوج المطربة محبيها موقفا طريفا عاشاه في فيديو عبر تطبيق "سناب شات"، وسأل الهاجري زوجته: "أحلام الكابتن يقول 91 شنطة رحنا بـ21 شنطة ورجعنا بـ91".

وردت عليه المطربة أحلام مبتسمة: "بس!"، أي 70 شنطة الفرق بس مع ابتسامة.



تقضي أحلام وقتاً ممتعًا في إسبانيا حيث تشارك متابعيها تفاصيل يومية من أجواء رحلاتها، من بينها مقاطع فيديو لسهرتها مع أسماء المنور ورحلة الطائرة الخاصة التي عادت بها واستقبالها الملكي هناك والخدمة والفخامة التي تلقتها بهذه الطائرة.