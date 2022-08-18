انت الان تتابع خبر وصفوه بـ'النائم'.. تظاهرات غاضبة في البصرة ضد وزير النفط (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مقطع مصور ورد للسومرية نيوز، فقد هتف المتظاهرون ضد وزير النفط بعبارة "احسان شنو هل نومة والبصرة هل مظلومة" وذلك خلال تظاهراتهم امام بوابة شركة نفط البصرة.

واحتجوا المفسوخة عقودهم، "على وضعهم الحالي، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة، فيما حاولوا اقتحام شركة نفط البصرة".



وانتقد المتظاهرون، "وزير النفط متسائلين عن سبب إهماله محافظة البصرة التي وصفوها بالمظلومة".

وفي حزيران الماضي، نظم عدد من العاملين في الشركات النفطية في البصرة والمفسوخة عقودهم من شركة خطوط الأنابيب تظاهرة تم خلالها قطع الطريق الرابط بين البصرة وبغداد للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية أسوة بأقرانهم بعقود 315.