انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن استعادة أكثر من 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، أن إجراءاتها التحقيقيَّة افضت باستعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.

