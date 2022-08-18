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النزاهة تعلن استعادة أكثر من 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، أن إجراءاتها التحقيقيَّة افضت باستعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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