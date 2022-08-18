انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن استعادة أكثر من 230 مليار دينار إلى خزينة الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، أن إجراءاتها التحقيقيَّة افضت باستعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، أن إجراءاتها التحقيقيَّة افضت باستعادة 231 مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من إحدى شركات الدفع الإلكتروني في قضيَّة رواتب المُتقاعدين خارج العراق.