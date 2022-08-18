محرومون من الشاي المثلج والمشروبات الغازية.. قواعد صارمة لميسي وزملائه

وأضافت أن النادي الباريسي استعان بخبير تغذية بشكل يومي، كان لاعبا إسبانيا سابقا، وكان قراره الأول منع اللاعبين من تناول الشاي المثلج والمشروبات الغازية.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه المشروبات لا تناسب اللاعبين الذين يتنافسون في مستويات كبيرة، ومع ذلك لم يلتفت لها المدرب السابق ماوريسيو بوكيتينو، أو المدير الرياضي ليوناردو.



ولفتت أيضا إلى أن خبير التغذية يجتمع يوميا مع لاعبي باريس سان جيرما، مرتين على هامش وجبتي الإفطار والغداء، للتأكيد على بعض التعليمات.

وانطلق سان جيرمان بقوة هذا الموسم، حيث هزم نانت (4-0) في كأس السوبر، ثم كليرمون (5-0) ومونبيلييه (5-2) في أول جولتين من الدوري.