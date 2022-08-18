شكرا لقرائتكم خبر عن 39 أداة رقابية و117 زيارة.. حصاد نشاط النائب محمد إسماعيل بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال دور الانعقاد الثانى كالآتى:

- استخدام 39 أدوات رقابية

- 50 كلمة داخل الجلسة

- المشاركة فى 56 جلسة عامة

- 246 ظهور إعلامي

- المشاركة فى 9 ندوات وفعاليات

- 219 حضورا باللجان النوعية

- 214 طلبا خدميا و 117 زيارة



