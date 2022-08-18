شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة وراء رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال الأنباء تتواصل حول اقتراب النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من لرحيل عن صفوف قلعة الأولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أزمة رونالدو مع اليونايتد

وكانت قد نشبت أزمة بين اللاعب والإدارة وذلك بعد أن قام اللاعب بإبلاغ الإدارة بأنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الحالي في ظل فشل الفريق في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

في البداية رفضت إدارة اليونايتد بكل قوة الاستغناء عن النجم البرتغالي خاصة وأنه لم يقض إلا موسم واحد فقط مع الفريق، إلا أن الأزمات التي يفتعلها اللاعب وفقا للتقارير التي يتم نشرها في الصحف الإنجليزية، ستؤدي إلى موافقة إدارة النادي ببيع اللاعب.

حقيقة رحيل رونالدو في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد

وأشارت بعض الصحف العالمية عن اقتراب رحيل رونالدو في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد واللاعب ماتيوس كونيا مما سيدفع إدارة اليونايتد للموافقة على رحيل صاروخ ماديرا عن الفريق.

في المقابل، أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه لا صحة لما يتم تداوله برحيل رونالدو في صفقة تبادلية مع كونيا على الرغم من وجود اهتمام فعلي من جانب أتلتيكو مدريد للتعاقد مع اللاعب البرتغالي.

وأضافت الصحيفة بأن رونالدو لا يزال محل أنظار فريق أتلتيكو مدريد وأيضا فريق تشيلسي الإنجليزي، إلا أن رونالدو لن يدخل في صفقة تبادلية مع أحد اللاعبين.

وأختتمت الصحيفة بأن أتلتيكو مدريد يعد من أبرز وأهم الأندية التي ترغب في ضم رونالدو خاصة وأن اللاعب لديه تجربة سابقة في الدوري الإسباني مع فريق ريال مدريد.