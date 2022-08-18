انت الان تتابع خبر التربية تعلن ضوابط اختيار مدراء مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد والمتفوقين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي أصدرت إعماماً إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، ينص على قبول مدراء مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد وثانويات المتفوقين والمتفوقات ممن كان مديراً سابقاً بالأصالة في المدارس الثانوية العامة أو معاوناً في مدارس المتميزين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وخدمته التدريسية عن عشر سنوات والإدارية عن خمس سنوات كمدير مدرسة".



وأضافت ان "التعليميات أشارت إلى أن لا يكون المدير معاقباً بأي عقوبة انضباطية خلال خدمته الوظيفية ولا تقل نسبة النجاح لطلبة مدرسته للسنتين الأخيرتين عن (80%) ويفضل أن يكون المرشح من حملة الشهادات العليا ويجيد التحدث باللغة الإنجليزية وبحسب تقرير لجنة المقابلة في الوزارة".