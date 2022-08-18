شيرين عبد الوهاب بزيادة وزن واضحة (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة من أحدث ظهور لها مع مدير أعمالها محمد فؤاد الشهير بميمي، الذي تولى مؤخرًا مسؤولية إدارة أعمالها بدلاً من سارة الطباخ.



وظهرت شيرين في الصورة بوزن زائد، مرتدية فستانًا باللون الأسود، وشعر أطول قليلًا عما كانت عليه من قبل بعد حلاقة شعرها، وعلقت على الصورة كاتبة: "مع مدير أعمالي "ميمي" أجدع راجل في مصر". وتفاعل الجمهور مع الصورة مؤكدين أن شيرين اكتسبت وزناً زائداً عن الفترة الماضية.