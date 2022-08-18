انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي للحمى النزفية والكوليرا - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب جداول وردت للسومرية نيوز، فقد "تم تسجيل 894 حالة إصابة بمرض الكوليرا"، مبينا أن "محافظة كركوك كانت في الصدارة بواقع 487 إصابة".

إلى ذلك، أظهرت الجداول "تسجيل 299 إصابة بفيروس الحمى النزفية، فضلا عن 55 حالة وفاة".



وبحسب الجداول، "فقد تصدرت محافظة ذي قار المركز الأول في الإصابات والوفيات بالحمى النزفية".