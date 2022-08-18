انت الان تتابع خبر هكذا علقت رحمة رياض على جفاف أهوار العراق (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علقت الفنانة العراقية رحمة رياض، الخميس، على إنقاذ الأهوار العراقية من الجفاف، قائلة: إن ما تتعرض له الأهوار يشكل خطراً يهدد كل ما تبقى من الطبيعة في العراق.

