انت الان تتابع خبر هكذا علقت رحمة رياض على جفاف أهوار العراق (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علقت الفنانة العراقية رحمة رياض، الخميس، على إنقاذ الأهوار العراقية من الجفاف، قائلة: إن ما تتعرض له الأهوار يشكل خطراً يهدد كل ما تبقى من الطبيعة في العراق.
ونشرت رحمة رياض على حسابها الخاص في "تويتر"، ان "ما نراه الآن في أهوار العراق مؤلم جداً.. إهمال إرث وطني تراثي عالمي يتعرض لجفاف كارثي يشكل خطراً يهدد كل ما تبقى من طبيعتنا وثروتنا البيئية والحيوانية؟!".
واضافت "حماك الله يا عراق من كل الكوارث والفواجع"،وختمت "انقذوا_الأهوار".
واضافت "حماك الله يا عراق من كل الكوارث والفواجع"،وختمت "انقذوا_الأهوار".