ارتفاع في سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، مع بداية التعاملات مقارنة بأسعار أمس، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 إلى 720 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1234 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا اليوم إلى نحو 1763 دولارا، مقابل 1767 دولارا للأوقية أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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