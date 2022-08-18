العراق: انطلاق عملية الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا داعش

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- ( د ب أ )

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الخامسة لعملية الإرادة الصلبة لملاحقة بقايا داعش الإرهابية.

وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المستمرة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، فقد انطلقت، صباح اليوم المرحلة الخامسة لعملية الإرادة الصلبة".

وأضافت أنه "شارك في هذه العملية قطعات من قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو وقيادة محاور ( الأول والثاني والثالث ) قوات البيشمركة، بإسناد جوي من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

ولفتت إلى أن "هذه العملية تهدف إلى تفتيش منطقة العمليات المشتركة ما بين قطعات القوات الاتحادية وإقليم كردستان ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والمقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو".

وكذلك "تفتيش وتطهير المناطق غير المشغولة والقرى والحدود الفاصلة في مناطق الاهتمام المشترك، لملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والمطلوبين قضائيا وتجفيف مصادر الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار في تلك المناطق".