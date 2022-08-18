اليوم.. أخر فرصة لتظلم طلاب الثانوية العامة من النتيجة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تغلق وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، باب التقدم بطلبات التظلمات إلكترونيًا من نتيجة الثانوية العامة لعام 2022م، لطلبة وطالبات الثانوية العامة.

ويمكن الآن لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم والراغبين في التقدم للتظلم في إحدى المواد، اتباع خطوات التالية:

أولًا: كيفية التقديم:

١- الدخول على الرابط

https://tazalom.emis.gov.eg/

٢- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا.

٣- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (٣٠٠ جنيه) لكل مادة.

٤- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثانيًا: بعد قبول طلب التظلم:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد التقديم:

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًّا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان نظام المراقبة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ترسل رسالة لمكان وموعد الاطلاع بعد أيام من التقديم على نفس الرابط الالكتروني.