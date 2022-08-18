بالصور- أمطار في الصيف.. شلالات المياه ترسم لوحة فنية تزين جبال سانت كاترين



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

لوحة فنية طبيعية وسط الجبال شاهقة الارتفاع خلفتها مياه الأمطار التي تساقطت على مدينة سانت كاترين مساء أمس، وذلك عقب تعرضها المفاجئ لحالة من الطقس السيئ، مما أسفر عن تساقط الأمطار على منطقة الوادي المقدس، والأسباعية.

وخلفت هذه الأمطار شلالات من المياه التي زينت الجبال خلال انحدارها نحو البحيرات الطبيعية التي توجد أسفل هذه الجبال، لترتوي النباتات الطبيعية والمزارع التي توجد بالوديان داخل هذه الجبال، كما ترتوي الحيوانات والكائنات الحية البرية التي تضمها محمية سانت كاترين.

قال سليمان الجبالي، من أهالي مدينة سانت كاترين ويعمل مرشد سياحي "دليل بدوي"، إن الأمطار التي سقطت أمس تعد بمثابة قبلة الحياة للنباتات الطبيعية التي تنمو تحت سفوح الجبال، والتي كادت أن تموت من شدة حرارة الطقس، وأيضًا الحيوانات البرية النادرة التي تتميز بها محمية سانت كاترين.

وأوضح "الجبالي" في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أنه على الرغم من ندرة الأمطار التي تساقطت على المدينة إلا أنها تجمعت على سفوح الجبال ثم تساقطت على هيئة شلالات لترسم لوحة فنية بديعة من صنع الخالق، وتملأ البحيرات التي توجد أسفل هذه الجبال، والذي نعتمد عليها في الشرب خلال رحلات السفاري مع الأفواج السياحية، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن هذه البحيرات مكشوفة في الشمس إلا أن مياهها تتميز بالبرودة، إضافة إلى كونها نقية وصافية لأنها تتخلص من الشوائب خلال رحلة هبوطها من قمة الجبال.

وأكد أن شباب مدينة سانت كاترين يحرصون على نشر هذه المناظر الخلابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتكون أفضل دعاية للسياحة في المدينة التي تتميز بطبيعة خلابة ومختلفة، إضافة إلى تنوع المقاصد السياحية بها، من دينية، وأثرية، وسفاري ، كما أنها تزخر بالتنوع البيئي الذي ساعد على تنوع الحياة البرية بها.

وأشار إلى أن ودي "الأسباعية" تزين بشلالات المياه التي تسقط من قمم الجبال، وتجمعت مياه هذه الشلالات وكونت بحيرات من المياه، هذه المياه تعد مصدر خير ونماء للمواطنين والكائنات الحية البرية، لكون المدينة تعتمد على مياه الأمطار في كافة مناحي الحياة، إضافة إلى أنها تحول وديان وجبال المدينة القاحلة إلى مراعي خضراء بعد أيام، وتزدهر النباتات الطبيعية التي تفوح بروائح خلابة تجعل من طقس سانت كاترين معطرًا طبيعيًا.

وكانت قد تعرضت مدينة سانت كاترين أمس الأربعاء، لتساقط أمطار خفيفة على الوادي المقدس والأسباعية، وغطت السحب سماء المدينة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث سيول.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأمطار كانت خفيفة، وجرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، وجاهزية معدات الحملة الثقيلة، وتطهير مخرات السيول، ورفع الأحجار من أمام السدود تحسبًا لحدوث سيول.