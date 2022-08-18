مسؤول فلسطيني: إغلاق مؤسسات العمل المدني تصعيد خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- ( د ب أ )

-قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن اقتحام قوات "الاحتلال" الإسرائيلي مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الخميس، عن الشيخ قوله "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".

قتل فلسطيني وأصيب عشرات آخرون ليل الأربعاء/الخميس في مواجهات مع قوات من الجيش الإسرائيلي في نابلس شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.