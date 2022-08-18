انطلاق منافسات بطولة أندية العراق للملاكمة

الخليج 365 – بغداد

تنطلق اليوم الخميس منافسات بطولة أندية العراق للملاكمة بفئة المتقدمين، تحت تسمية (المدرب الراحل مجيد عناد الموسوي)، بمشاركة واسعة من الفرق المحلية التي تمثل مختلف المحافظات.



وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة علي عبد الزهرة الغــراوي في تصريح لصحيفة الرسمية، إن "بطولة المتقدمين ستنطلق اليوم في محافظة السليمانية وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي"، مضيفاً أن تسمية المسابقة باسم المدرب الراحل جاءت تثميناً لجهوده ودوره المميز آنذاك في تطوير رياضة الملاكمة".

وأشار الغراوي إلى أن "البطولة ستحظى بمتابعة الملاك التدريبي لمنتخبنا الوطني الذي سيكون على عاتقه اختيار الأفضل والأنسب لتمثيل اللعبة بالاستحقاقات الخارجية المقبلة، في ضوء النتائج المتحققة، متوقعاً أن تشهد نزالاتها منافسة مثيرة بين المشاركين، من أجل الفوز والظفر بالمراتب المتقدمة، لا سيما بتواجد الطاقات الشبابية الواعدة التي ينتظر منها أهل الشأن الكثير مستقبلا".

وعن منهاج ما تبقى من العام الحالي، أوضح الغراوي أن" نشاطات اتحاد اللعبة متواصلة وهناك بطولات مقبلة لجميع الأعمار والفئات، بغية تجهيز فرقنا للمشاركات العربية والآسيوية".