لاعبة كرة قدم تسخر من كريستيانو رونالدو (صورة)

وتلعب هيدز أورايلي، البالغة من العمر 37 عاما، مثل رونالدو، مع فريق "شيلبورن" الإيرلندي الذي يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا للسيدات بمواجهة فريق "بومورجيه" السلوفيني خارج ملعبه غدا الخميس.

وكتبت النجمة الأمريكية "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "أتجه للعب دوري أبطال أوروبا في سن 37 وكريستيانو رونالدو لا".