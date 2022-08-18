انت الان تتابع خبر التربية تحدد موعد مباشرة المعلمين والمدرسين في مدارسهم (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تحديد الـ1 من شهر أيلول القادم موعداً لمباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 .

