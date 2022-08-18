الفرصة الأخيرة لتسجيل لأداء اختبارات القبول بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ضرورة تسجيل الطلاب - الناجحين في الدور الأول أو الذين سيؤدون اختبارات الدور الثاني- الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات قبل أن يغلق باب التسجيل لهذه الاختبارات غدا الجمعة 19 أغسطس.

يأتي ذلك في ضوء تعليمات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه لن يعاد فتح باب تسجيل الرغبات مرة أخرى بعد هذا التاريخ.