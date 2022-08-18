صناعة الجلود.. متحف الحضارة ينظم ورشة للمشغولات الجلدية الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ورشة اليوم الواحد عن المشغولات الجلدية الطبيعية تحت عنوان صناعة الجلود.

نفذ الورشة الفنانة فاطمة النجار التي استهلت الورشة بإلقاء الضوء على أنواع الجلود واستخداماتها وأهم الأدوات اللازمة لعمل منتجات جلدية مثل (مفكرة- حاملة موبايل- محفظة- حافظة كروت)، وأماكن شرائها، وكيفية البدء في مشروع بأقل تكاليف.

وقال الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، إن تلك الورش بمثابة تدريب على الأعمال الحرفية الصغيرة التي تصلح لبداية مشاريع كبيرة تثري الاقتصاد المحلي وذلك في إطار الدور الاقتصادي للمتحف ودوره في الحفاظ على التراث الحضاري المتوارث واستخدام الإمكانات المتاحة كفكرة تصلح لإقامة مشاريع تخدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضحت عزة رزق مسئولة القسم التعليمي بالمتحف، أن الورشة لاقت إقبالا كبيرا من السيدات والشباب واستهدفت المرحلة العمرية فوق 18عاما، وانتهت الورشة بعمل تصميم دفتر مذكرات مميز للمشاركين.

وأشارت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن مثل هذه الورش هي ترجمة لدور المتحف وأهميته في المشاركة المجتمعية وربط الجمهور بالمتحف، وتعد صناعة ودباغة الجلود واحدة من الصناعات المهمة التي اشتهر بها المحيط الثقافي لمتحف الحضارة لسنوات عديدة.