اليوم.. "توتي" ضيف صاحبة السعادة مع إسعاد يونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365

يستضيف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي أم سى، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الخميس، نجم منتخب إيطاليا وفريق روما السابق فرانشيسكو توتي، وذلك خلال زيارته لمتحف الحضارة.

وخلال الحلقة يتحدث نجم منتخب إيطاليا السابق وملك روما عن رأيه في لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، وكذلك من يفضل ميسى أم رونالدو.

وخلال الحلقة تقول الإعلامية إسعاد يونس للنجم الإيطالى توتى: هطبخلك حلة محشي كرنب. وتتابع: محمد صلاح حبيبي وابني.

وأيضا خلال الحلقة تقول الإعلامية إسعاد يونس، إنها تتحدث من داخل متحف الحضارة، واصفة فرانشيسكو توتى بأنه ملك كرة القدم في روما.