شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة صلاح.. مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول المتوقع لقمة اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد ليفربول إلى خوض لقاء هام أمام نظيره مانشستر يونايتد يوم الإثنين القادم الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم من خلال موقعنا " السعودية سبورت" فيما يلي، أبرز المعلومات بشأن القمة المرتقبة بين الليفر واليونايتد.

تعرف على توقيت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تبدأ المباراة مساء الإثنين القادم في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وتذاع المباراة تحديدًا عبر قناة beIN sports 1 HD.

ملعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الإثنين في البريميرليج 2022/2023

يستضيف الأولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر القمة المرتقب لكتيبة تين هاج أمام الريدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد الإثنين في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن تدخل كتيبة الحُمر بالتشكيل التالي أمام أصحاب الديار:-

في حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، اليوت، ميلنر

خط الهجوم: صلاح، دياز، فيرمينيو.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يأتي تشكيل أصحاب الأرض لقمة ليفربول كالتالي..

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

وفي خط الدفاع: دالوت، لوك شاو، هاري ماجواير، أليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: سكوت ماكتومناي، فريد، كريستيان إريكسين، برونو فرنانديز.

وفي خط الهجوم: جادون سانشو، رونالدو.

موقف ليفربول في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع الريدز في المركز الـ 12 من جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية برصيد 2 نقطة، وجاء ذلك بعدما حققت كتيبة الريدز التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس لقتنص الريدز نقطتين فقط لا غير.

موقف مانشستر يونايتد في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

يقع اليونايتد في المركز الأخير من جدول ترتيب البريميرليج دون نقاط، بعد خسارته بثنائية أمام برايتون في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ورباعية من برينتفورد في الأسبوع الثاني.