شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الشيوخ": الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا أدخل الفرحة على أسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، أثلج صدور أسر هؤلاء الشباب وأدخل الفرحة على قلوبهم، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية وللنيابة العامة والأجهزة المعنية وللجنة العفو الرئاسي فى ظل القرارات المتتابعة خلال الشهور الأخيرة سواء بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب أو إخلاء سبيل بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا.

وأشاد "الشلمه" بهذه القرارات، والتى وصفها بأنها تعكس حرص الدولة على مصلحة شبابها، وتعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب فى ظل الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى بعد جهود كبيرة تبذلها لجنة العفو الرئاسي والأجهزة المعنية، وتأتي أيضا في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف المناحى من توفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحرص على مستقبل الشباب، مشيرًا إلى أن هناك حرص على تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة.

وكانت قد أفرجت الأجهزة المعنية، اليوم الأربعاء، عن دفعة جديد من المحبوسين احتياطياً بعد التنسيق بين لجنة العفو الرئاسى والنيابة العامة والأجهزة المعنية، حيث استقبل أهالى المفرج عنهم ذويهم بالزغاريد والدموع والأحضان.