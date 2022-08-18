شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهد شاب فلسطيني، وأصيب عشرات آخرون، فجر الخميس، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد اقتحام مستوطنين لمنطقة ”قبر يوسف“ في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاب وسيم خليفة (18 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة ”قبر يوسف“.

وأضاف أن المواجهات أدت أيضا إلى إصابة 36 فلسطينيا بينهم 3 إصابات بالرصاص الحي وإصابة بقنبلة غاز بالرأس، إضافة إلى إصابة بشظية في الرأس، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتابع الهلال الأحمر، أن 25 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت ”سرايا القدس“ و“كتائب شهداء الأقصى“، الجناحان المسلحان لحركتي الجهاد الإسلامي وفتح الفلسطينيتين، أنها تمكنتا من استهداف تجمع لقوات وآليات الجيش الإسرائيلي بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المحلية في محيط ”قبر يوسف“.

كما أعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم ”كتيبة نابلس“ أنها استهدفت حافلة للمستوطنين في محيط ”قبر يوسف“ بالرصاص.