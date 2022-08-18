مصرع طفل وإصابة شخصين في انهيار جزئي بمضيفة في القليوبية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طفل (12 عامًا) مصرعه، وأصيب شخصين، في انهيار جزئي بـ"مضيفة"، في قرية كفر الجزار بمدينة بنها في محافظة القليوبية، حيث تصادف وجودهم بالمكان أثناء الانهيار.

تلقت شرطة النجدة إخطارًا من الوحدة المحلية في كفر الجزار، بانهيار جزئي بـ"مضيفة"، بقرية كفر الجزار في مدينة بنها، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية، وإدارة الإشغالات والأزمات، والإسعاف، التي فرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، وجرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة المضيفة المتضررة، فيما جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

كشفت المعاينة المبدئية للواقعة انهيار جدار على ارتفاع 3 أمتار للمضيفة الكائنة بشارع البحيرة، جوار مسجد التقوى بالقرية.

أسفر الحادث عن وفاة طفل وإصابة شخصين تصادف مرورهم بالشارع، هم: "أ.ت" 12 عامًا، مصاب بجرح بالرأس، وتوفي أثناء إسعافه، و"أ.س" 19 عامًا، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسد، و"م.ح" 40 عامًا - ربة منزل، مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم لمستشفى بنها العام، بينما تولت النيابة التحقيق.