غدا.. أولى حلقات برنامج الحق المبين فى موسمه الجديد على "دي إم سي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد لطفي:

يبدأ غدا الجمعة 19 أغسطس، أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج الحق المبين، الذى يقدمه الإعلامى أحمد الدريني، ويستضيف في حلقاته الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ويعرض البرنامج على قناة "دي أم سي"، الساعة الرابعة والنصف عصرا.

وقال الإعلامى أحمد الدريني، خلال برومو البرنامج إنه سيتم التساؤل والمناقشة حول من أين تنبع الأزمة، كيف ينتج الخلل نفسه انفجارا في اتجاهين متضادين؟

وخلال البرومو أيضا أوضح الدكتور أسامة الأزهري، أن التطرف والإلحاد يولدان معا كتوأمين ملتصقين، والعدوان على الشريعة أم إرهابا.

وأضاف الأزهري، أنه من إلحاد حسن البنا إلى إلحاد إسماعيل أدهم، ومن وحشية أبو بكر البغدادي، إلى إلحاد ستيفن هوجن، سيكون هناك مواجهة شاملة نضع فيها الإلحاد والإرهاب معًا في ميزان العلم.