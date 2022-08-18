شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوضع كارثي.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات في السودان، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الذين قضوا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد إلى 77 شخصا.

وذكر المجلس القومي للدفاع المدني في السودان أن حصيلة الوفيات من جراء الفيضانات إلى ارتفعت من 75 إلى 77 شخصا، بعد تسجيل حالة وفاة في شرق دارفور غربي البلاد، وأخرى في شمال كردوفان، وسط السودان.

وأضاف المجلس أن جرى تسجيل إصابة 30 شخصا آخرين بسبب هذه الفيضانات.

وعلى صعيد الخسائر المادية، قال المجلس إن 14 ألفا و500 منزل تعرضت إلى انهيار جزئي، فيما انهار بشكل كلي أكثر من 20 ألف منزل.

وذكرت تقارير محلية أن 12 ولاية في السودان تضررت من الفيضانات، وجاءت ولاية الجزيرة، جنوب شرقي السودان في صدارة تلك الولايات.

ويبدأ موسم الأمطار في السودان عادة في يونيو ويستمر حتى نهاية سبتمبر، وتبلغ الفيضانات ذروتها في أغسطس وسبتمبر.

وقد شهد العام الماضي وفاة أكثر من 80 شخصا في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.

ووصف عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر، الوضع في ولاية الجزيرة التي غمرتها السيول بأنه "كارثي" ويفوق إمكانيات الولاية.

وقال في بيان نشره المجلس إن حجم الضرر الذي لحق بمواطني المناقل، خاصة قرى عبود وكوقيلا وبعض أحياء المناقل الشمالية الشرقية، كبير يفوق التوقعات.

وأشار إلى أن المتضررين بحاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة مما يتطلب تدخل المركز بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول آنية وعاجلة.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات منذ بداية موسمها.

كما قال مكتب الأمم المتحدة إن الفيضانات غمرت أيضًا 238 منشأة صحية، مشيرة إلى أن منطقة دارفور الغربية ومحافظات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان كانت الأكثر تضررًا.

وبحسب أوتشا كان نحو 314500 شخص قد تضرروا في السودان خلال موسم الأمطار في العام 2021. وقد شهد العام الماضي وفاة أكثر من 80 شخصا ًفي حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.

وتعد أكثر ولايات السودان تأثرًا بفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.