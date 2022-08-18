القبض على 9 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في الغربية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على 9 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في الغربية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف مسكنه، وأمكن ضبطه وبصحبته 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، والعثور على حفرة بعمق 7 أمتار تقريبًا والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر ومجموعة من الأحجار وبقايا أجزاء أوان فخارية يُشتبه في أثريتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر خلسة بمسكن المذكور بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة ناتجة عن أعمال الحفر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.