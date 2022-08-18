استشهاد فلسطيني وإصابة 31 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال في ‎نابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏استشهد شاب فلسطيني، مساء الأربعاء في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت "الغد".

وأفادت فضائية الغد، بإصابة 31 آخرين بينهم 3 في حالة الخطر، في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب ‎قبر يوسف في ‎نابلس بالضفة الغربية.

وشهدت الفترة الأخيرة توترات متصاعدة بين الاحتلال والفلسطينيين، عقب اغتيال الأول لقيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي، واستشهد العشرات من الجانب الفلسطيني في غارات إسرائيلية مكثفة قبل إعلان هدنة بوساطة مصرية.

وردت الجهاد الإسلامي وجماعات أخرى مسلحة بإطلاق مئات القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية تم اعتراض أغلبها من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وتعد جولة التوتر الأخيرة في غزة الأشد منذ مايو 2021 إثر قتال عسكري عنيف بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمر 11 يوما وخلف مقتل أكثر من 255 فلسطينيا و13 في إسرائيل.