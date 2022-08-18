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الرئيس الجزائري يعزي عائلات ضحايا الحرائق ويؤكد تسخير كافة الإمكانات لإخمادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (أ ش أ)

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلات الضحايا ممن سقطوا إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرقي البلاد، وتحديدا في ولايتي الطارف وسطيف.

وأعرب الرئيس الجزائري - في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء - عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف الدولة وتجنيد كافة أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.

كان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أعلن عن سقوط 26 قتيلًا جراء الحرائق التي نشبت اليوم في عدة ولايات بالشرق الجزائري

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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