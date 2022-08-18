غلق وتشميع محلات بدون ترخيص وإيقاف أعمال مخالفه وإزالة تعديات وإعلانات بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قامت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم وبالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة الإعلانات و رخص المحلات والمتابعه الميدانية بشن حملة إشغالات مكبرة علي شارع اللبيني هرم أمام أولاد رجب والمريوطية هرم واللبيني فيصل.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تم رفع كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق وتمشيط الشارع باكمله من جميع المخالفات وغلق جميع الورش المخالفة للمواعيد المحددة للغلق ورفع أشغال المحال والمقاهي المخالفه للتعليمات ومصادره كميات كبيرة من الشيش وإعادة الانضباط للشارع.

و تم غلق وتشميع عددا من المحال التجارية والمقاهي بشارع أحمد بشير من شارع كعبيش، وتحرير المحاضر اللازمة وإزالة كافه الإعلانات المخالفة أعلى واجهات العقار بدون ترخيص وتغريم اصحابها الغرامات المقرره وتحرير المحاضر اللازمة، وإيقاف أعمال جمالون بقطاع المنشيه وسحب المعدات والحديد، وإزالة حوائط الدور الثالث بمنطقة دير الناحية والقضاء على أي أعمال مخالفة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم مصادرة حالات أشغال متنوعة مابين كراسي واستاندات وفاترينات وثلاجات والتحفظ علي المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.