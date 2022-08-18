تنسيق الجامعات 2022.. مِنَح دراسية مجانية كاملة لأوائل الثانوية بجامعة الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلن القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية الدكتور محمد الشناوي، تخصيص منح دراسية مجانية كاملة لأوائل الثانوية العامة 2021-2022، لجميع برامج جامعة الجلالة، والبرامج المشتركة للشهادات المزدوجة Dual degree "المصرية – الأمريكية" المعتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، عددًا من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 2021/ 2022، بحضور أولياء أمورهم، وذلك لتهنئتهم وتكريمهم على تفوقهم الدراسي ونجاحهم المشرف.

وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى رغبات الطلاب والمجالات والبرامج التي تناسبهم، خاصة من ذوي الهمم، مؤكدًا تقديم الدعم والرعاية الكاملة للطلاب المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الطلاب المتفوقين أكاديميًا وغير القادرين على سداد المصروفات الدراسية من الالتحاق والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل، بالإضافة إلى تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من ذوي الهمم بهدف تعزيز فرص الدراسة الجامعية لهم.

وأوضح الشناوي أن جامعة الجلالة توفر أيضًا منحًا جزئية للمتفوقين بنسب خصم تصل إلى 50% لجميع برامج جامعة الجلالة، ونسب خصم تصل إلى 35% لجميع برامج الشهادات المزدوجة، لجميع طلاب شهادة الثانوية العامة والمعادلة لها، بالإضافة إلى توفير منح خاصة للمتفوقين رياضيًا، ولأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والجيش الأبيض، وذلك طبقًا للقواعد واللوائح الداخلية للجامعة.

وأكد الشناوي أنه لأول مرة في مصر سيتمكن الطلاب الملتحقون ببرامج الشهادات المزدوجة من الحصول علي درجة البكالوريوس من جامعة "مصرية وأمريكية" بدون مغادرة مصر، ما يعد توفيرًا كبيرًا في التكاليف الدراسية خاصة أنه سيتم سداد المصروفات بالعملة المصرية، مشيرًا إلى إتاحة فرصة الاختيار للمجال الدراسي ما بين البرامج التي سيتم تدريسها بالكامل في جامعة الجلالة، وبعض البرامج الأخرى التي ستوفر فرصة السفر والدراسة لمدة عام واحد في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

جدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تعد إحدى الجامعات الأهلية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظامًا تعليميًا عالي الجودة.

في سياق منفصل، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة استقبل 360 طالبًا وطالبة خلال المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة.

وتابع مندور -في بيان اليوم /الأربعاء/- أن الجامعة ترحب بأبنائها طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق بالجامعة مع بداية التنسيق للمرحلة الثانية للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم وذلك عقب ظهور نتيجة المرحلة الأولى.

وطالب الطلاب وذويهم بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الجامعة وذلك حرصًا على سلامتهم متمنيًا لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التي تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم.