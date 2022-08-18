مشاجرة مناخية بين الصين والولايات المتحدة

تتنافس أكبر دولتين في العالم لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على موقع تويتر بشأن سياسة المناخ، حيث تتساءل الصين عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تنفيذ قانون المناخ التاريخي الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.

فيما يضغط مبعوث المناخ الأمريكي على الصين لوضع أهداف مناخية أكثر طموحًا.

ويعتبر التعاون بين الولايات المتحدة والصين أمر مهم لنجاح الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة.

ولكن مع انهيار العلاقات حول تايوان وقضايا أخرى، يتساءل البعض عما إذا كان يمكن للجانبين التعاون.

انقسام القوى

ونشأت المناوشات اللفظية من تعليق الصين للمحادثات مع الولايات المتحدة بشأن المناخ والعديد من القضايا الأخرى في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من احتجاجها على زيارة المشرعة الأمريكية البارزة نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وتسلط معركة تويتر الضوء على الانقسام التصوري بين القوة العظمى القديمة التي تريد القيادة، والقوة الصاعدة التي لم تعد ترغب في الشعور بأنها ملزمة باتباع اتجاه أي شخص آخر.

ووجه قرار الرئيس السابق دونالد ترمب بسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ - والذي عكسه بايدن بعد توليه منصبه العام الماضي - ضربة لمصداقية أمريكا بشأن هذه القضية.

وأشاد خبير صيني بأجزاء من التشريع الأمريكي لكنه قال إنه متأخر وليس كافيا.

تعاون الدول

وغرد السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز ردًا على تويتر قائلا: «يمكنك المراهنة على أن أمريكا ستفي بالتزاماتنا» مستخدماً رمز العلم الوطني لـ «أمريكا». ودعا الصين إلى استئناف محادثات المناخ المعلقة، وكتب: «نحن مستعدون».

وكان المناخ أحد المجالات القليلة للتعاون بين الدول المتعارضة. وانتقد المسؤولون الأمريكيون تحرك الصين، حيث قال وزير الخارجية أنطوني بلينكين إنها «لا تعاقب الولايات المتحدة - إنها تعاقب العالم».

وردا على طلب الرد، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى «الوفاء بمسؤولياتها التاريخية والالتزامات الواجبة بشأن تغير المناخ والتوقف عن البحث عن أعذار لتقاعسها».

ورد بيرنز بعد أربعة أيام بتغريدته على مشروع قانون المناخ الأمريكي. وباستخدام اختصار جمهورية الصين الشعبية، اختتم بالقول: «يجب أن تتبع جمهورية الصين الشعبيةإعادة النظر في تعليقها للتعاون المناخي مع الولايات المتحدة».

قانون المناخ

وبعد أن أقر الكونجرس مشروع قانون المناخ يوم الجمعة الماضي، توجه بيرنز إلى تويتر ليقول إن الولايات المتحدة تعمل على تغير المناخ بأكبر استثماراتها على الإطلاق - وإنه على الصين أن تحذو حذوها.

وهو ما جعل وزارة الخارجية الصينية ترد بتغريدتها الخاصة: «من الجيد سماع ذلك. لكن ما يهم هو: هل تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق ذلك؟».

أهداف واقعية

ويضغط مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري على الصين لوضع أهداف مناخية أكثر طموحًا.

وردت الصين بأن أهدافها واقعية، بالنظر إلى احتياجاتها التنموية كدولة متوسطة الدخل، بينما تضع الولايات المتحدة أهدافًا طموحة تفشل في تحقيقها.

حيث وضعت الصين أهدافًا محافظة على المستوى الوطني لأنها لا تريدالتقصير في الأداء.

وقال كوري كومبس، كبير المحللين في شركة تريفيوم تشاينا الاستشارية: «يجب أن تكون الصين قادرة على القيام بعمل أفضل مما تشير إليه أهدافها الوطنية». «لكن بالطبع، كل تلك الخطط المحلية عرضة للفشل والتأخير، لذلك من المستحيل معرفة ما الذي ستضيفه إليه».