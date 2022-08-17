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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بوتين يعزز علاقاته مع كيم

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز العلاقات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ومد يده إلى جارته كوريا الشمالية في وقت يسعى الكرملين إلى الحصول على أسلحة في حربه بأوكرانيا.

وبعث بوتين برسالة تهنئة إلى كوريا الشمالية في مناسبة يوم تحريرها من الاحتلال الياباني الذي دام بين عامي 1910 و1945. ومع أن بوتين يبعث عادة برسائل في هذه المناسبة، فإنها المرة الأولى التي تعلن عنها وسائل الإعلام الكورية الشمالية.

وجاء في الرسالة أن البلدين «سيواصلان توسيع العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة وذلك من طريق بذل جهود مشتركة».

د ب أ ـ موسكو

طالبان تقتل قياديا معزولا

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان الأفغانية أمس، مقتل قيادي معزول بالحركة خلال محاولته الفرار لإيران.

وقالت الوزارة «إن قوات المخابرات تعرفت على مولوي مهدي مجاهد الذي كان يحاول عبور حدود ولاية هرات غرب أفغانستان إلى إيران في الأيام الماضية وقتلته».

ونقلت وكالة أنباء «بختار» الخاضعة لسيطرة طالبان عن وزارة دفاع الحركة قولها «إن مولوي مجاهد قتل على أيديهم عندما كان يريد مغادرة أفغانستان».

كما نشرت الوزارة بيانا عبر حسابها على «تويتر»، أكدت فيها مقتل مولوي مجاهد عند نقطة حدودية بين إيران وأفغانستان.

د ب أ ـ كابول