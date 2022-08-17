77 قتيلا ووضع كارثي حصيلة سيول السودان

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ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن أبوبكر قوله في ختام زيارته لولاية الجزيرة، والتي استمرت يومين، تفقد خلالها قرى ومدن وأحياء ولاية الجزيرة التي تأثرت بالأمطار والسيول التي شهدتها الولاية أخيرا، إن الوضع بولاية الجزيرة يفوق إمكانيات الولاية وحجم الضرر الذي لحق بالمواطنين كبير ويفوق التوقعات.وأشار إلى أن المتضررين في حاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة، مما يتطلب التدخل بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول آنية وعاجلة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية لتجاوز الوضع الراهن.
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