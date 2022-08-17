شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مئات المهربين والمهاجرين في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائري خلال أسبوع 563 شخصا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات متفرقة بالجزائر.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن وحداتها أوقفت 259 مهربا في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية، وصودرت منهم 20 مركبة و333 مولدا كهربائيا و146 مطرقة ضغط، إضافة إلى معدات وتجهيزات أخرى.

وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقفت 304 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات متفرقة، بينهم 187 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، أثناء استعدادهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.