المملكة تكافح العمى في المغرب وتعالج آلام اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تدخلت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتخفيف آلام اليمنيين عبر عيادات متنقلة، وتوزيع الخبز على اللبنانيين، وصلت قافلتها الطبية إلى المغرب لمكافحة العمى في مدينة شيشاوة، ضمن برنامج «نور السعودية التطوعي» خلال الفترة من 9 حتى 15 أغسطس الحالي. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على أكثر من 3 آلاف حالة، وتوزيع 1.250 نظارة طبية، وإجراء 470 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض تكللت جميعها بالنجاح. من جهتها، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لـ 502 مستفيد خلال أسبوع واحد، فيما تم توزيع 20 ألف ربطة خبز يوميا في محافظة عكار اللبنانية، للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان. من جهتها، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز خدماتها العلاجية لـ 502 مستفيد خلال أسبوع واحد، فيما تم توزيع 20 ألف ربطة خبز يوميا في محافظة عكار اللبنانية، للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان.

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