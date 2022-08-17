شكرا لقرائتكم خبر التصويت في الانتخابات البرلمانية الكويتية بالبطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون «ضرورة» يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية.

وقال الجلاوي، في بيان ألقاه عبر التلفزيون الكويتي أمس، إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد التصويت في الانتخابات البرلمانية»أمة 2022» وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق كذلك على إضافة منطقة أنجفة إلى الدائرة الانتخابية الأولى، وإضافة الشويخ الصناعية والمنطقة الصحية»الشويخ» والنهضة وشمال غرب الصليبيخات ومدينة جابر الأحمد إلى الدائرة الانتخابية الثانية.