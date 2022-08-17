خطوبة ولي عهد الأردن على الأميرة السعودية «رجوة بنت خالد»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وقال الديوان الملكي: "بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، تمت الأربعاء 19 محرم 1444 هجرية، الموافق 17 أغسطس 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف".

وأضاف: "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".

وهنأ الديوان الملكي الهاشمي، صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.

رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز

ولدت الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 ابريل 1994، ووالدها خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ووالدتها عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة "سيراكيوز" في نيويورك يالولايات المتحدة الأمريكية، ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.