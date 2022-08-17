شكرا لقرائتكم خبر عن عضوات المجلس القومي للمرأة في ضيافة الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وفد من عضوات المجلس القومي للمرأة، في زيارة للتعرف على أنشطة الأكاديمية خاصة في البرامج والمبادرات التي تقدمها للمرأة المصرية، وعلى رأسها في الوقت الحالي "برنامج تدريب المصريات بالخارج" الذي تقدمه الأكاديمية تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأكد وفد المجلس على أهمية دور الأكاديمية للمرأة المصرية من حيث تقديم فرص عادلة لتأهيلها وتمكينها فى مختلف المهام فى الدولة المصرية، واستهداف الأكاديمية لتطوير دور المرأة في المحليات خلال الفترة القادمة.